Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 774,781,000
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1950
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1763 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Pesek Auctions (1)
- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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