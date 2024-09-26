Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 774,781,000
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1763 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1950 J на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1950 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск