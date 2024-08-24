Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950 года G (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 7000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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