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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 502,011,000
  • Тираж PROOF 8,233

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 7000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Teutoburger (3)
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 80 CZK
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 1 пфенниг 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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