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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1950 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 267,401,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - September 27, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 5 пфеннигов 1950 J на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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