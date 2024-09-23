Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1950 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (4)
- Heritage (1)
- HIRSCH (9)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск