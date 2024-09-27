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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1950 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,000,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4410 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 1400 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1950 J на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
1520 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Германия 2 пфеннига 1950 J на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 2 пфеннига 1950 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1950 J на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1950 J на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Германия 2 пфеннига 1950 J на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2016
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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