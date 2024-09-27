Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1950 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,000,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1950
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4410 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 1400 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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