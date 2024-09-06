Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 59,800,000
- Тираж PROOF 700
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1950
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2770 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Grün (3)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Künker (4)
- London Coins (4)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (3)
- Sonntag (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск