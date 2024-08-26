Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Техническая информация
- Металл Никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949-1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Малый вес. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.
Сохранность
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