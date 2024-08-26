Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Малый вес. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1949 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск