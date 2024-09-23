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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950-1971 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 пфенниг 1950-1971 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1950-1971 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950-1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950-1971 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5303 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Niemczyk (2)
  • WDA - MiM (1)
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1950-1971 на аукционе M&M Basel - June 3, 1998
Продавец M&M Basel
Дата 3 июня 1998
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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