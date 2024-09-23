Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950-1971 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950-1971 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5303 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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