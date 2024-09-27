Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года F (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 516,395,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
2252 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
1660 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Где продать?
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