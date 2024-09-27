Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года F (Германия, ФРГ)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 516,395,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frankfurter (2)
  • Möller (2)
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
2252 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
1660 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1950 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск