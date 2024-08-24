Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года F. Цинк (Германия, ФРГ)
Разновидность: Цинк
Цены на аукционах (1) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Цинк. Это цинковая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6344 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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