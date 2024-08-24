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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года F. Цинк (Германия, ФРГ)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года F Цинк - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года F Цинк - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,55 гр
  • Диаметр 21,3 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком F. Цинк. Это цинковая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6344 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1950 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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