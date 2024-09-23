Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1950 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,000,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950 года со знаком D. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1774 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
Германия 2 пфеннига 1950 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 2 пфеннига 1950 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 2 пфеннига 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 пфеннига 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 пфеннига 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 пфеннига 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность PF64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1950 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск