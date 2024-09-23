Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1950 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,000,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1950
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1950 года со знаком D. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1774 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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