Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1638 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1949 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск