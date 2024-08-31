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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года J. Железо (Германия, ФРГ)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J Железо - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J Железо - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4,09 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком J. Железо. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5944 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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