Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1950 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,450,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1185 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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