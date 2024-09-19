Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 69,000,000
- Тираж PROOF 150
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1950
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 11130 проданному на аукционе Rhenumis за 660 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Heritage (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (4)
- Numis.be (2)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (1)
- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск