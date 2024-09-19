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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1950 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 69,000,000
  • Тираж PROOF 150

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 11130 проданному на аукционе Rhenumis за 660 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1950 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 F на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1950 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 F на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1950 F на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1950 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1950 F на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1950 F на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1950 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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