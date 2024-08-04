Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Медное покрытие (Германия, ФРГ)
Разновидность: Медное покрытие
Техническая информация
- Металл Никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949-1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Медное покрытие. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1752 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 260 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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