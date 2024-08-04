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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Медное покрытие (Германия, ФРГ)

Разновидность: Медное покрытие

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Техническая информация

  • Металл Никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-1950 года "Bank deutscher Länder". Медное покрытие. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1752 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 260 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1949-1950 "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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