Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года J. Латунное покрытие (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунное покрытие

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,93 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком J. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1950 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск