Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950 года J. Латунное покрытие (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунное покрытие
Цены на аукционах (6) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком J. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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