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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950 года. Серебро. Клипа (Германия, ФРГ)

Разновидность: Серебро. Клипа

Аверс монеты - 1 марка 1950 года Серебро Клипа - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950 года Серебро Клипа - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года. Серебро. Клипа. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1764 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (2)
  • CNG (1)
  • Leu (1)
Германия 1 марка 1950 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Германия 1 марка 1950 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
2101 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 1 марка 1950 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1950 на аукционе CNG - May 16, 2018
Продавец CNG
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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