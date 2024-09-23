Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950 года. Серебро. Клипа (Германия, ФРГ)
Разновидность: Серебро. Клипа
Цены на аукционах (4) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950 года. Серебро. Клипа. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1764 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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