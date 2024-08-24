Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1950 года J. Латунное покрытие (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунное покрытие
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,98 гр
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком J. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Где продать?
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