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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1950 года J. Латунное покрытие (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунное покрытие

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года J Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1950 года J Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,98 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1950 года со знаком J. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 50 пфеннигов 1950 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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