Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1969 года J "Тип 1950-1969" (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 550
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1969
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1969 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6511 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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