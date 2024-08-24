Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1969 года J "Тип 1950-1969" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1969 года J "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1969 года J "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 550
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1969
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1969 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6511 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (5)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (14)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Dorotheum - November 13, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1969 J на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1969 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск