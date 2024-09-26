Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000,000
- Тираж PROOF 280
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1951
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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