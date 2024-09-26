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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1951 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1951 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1951 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,000,000
  • Тираж PROOF 280

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1951
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 марок 1951 F на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
2000 Ft
Цена в валюте аукциона 2000 HUF
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Heritage - January 16, 2019
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 F на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1951 F на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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