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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,950,000
  • Тираж PROOF 25

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 925 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • NUMMUS Olomouc (3)
  • Russiancoin (1)
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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