Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,950,000
- Тираж PROOF 25
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 925 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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