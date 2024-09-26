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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1966 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1966 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1966 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,717,297
  • Тираж PROOF 22

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1966
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1966 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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Германия 1 марка 1966 D на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 1 марка 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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