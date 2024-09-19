Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,050,000
  • Тираж PROOF 252

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3383 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Busso Peus (5)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • NUMMUS Olomouc (3)
  • Russiancoin (3)
  • Sonntag (2)
  • WAG (3)
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - September 4, 2014
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - September 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 сентября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1949 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск