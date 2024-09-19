Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,050,000
- Тираж PROOF 252
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3383 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 сентября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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