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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1989 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1989 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1989 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,995,120
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1989
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1989 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5559 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
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Германия 1 марка 1989 G на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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