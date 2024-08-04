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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1951 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1951 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1951 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,840,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1951
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6777 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Германия 5 марок 1951 G на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1951 G на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1951 G на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1951 G на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 5 марок 1951 G на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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