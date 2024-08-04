Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,840,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1951
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6777 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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