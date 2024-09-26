Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Сталь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 96,122,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8845 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1550 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (8)
- WAG (3)
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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