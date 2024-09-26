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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года J "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 96,122,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8845 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1550 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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