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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1990 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1990 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1990 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: NumisCorner

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,785,120
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1990
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1990 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1812 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4800 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Германия 1 марка 1990 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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