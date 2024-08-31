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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1957 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1957 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1957 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,675,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1957
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5585 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Status International (1)
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Heritage - January 21, 2014
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Stack's - August 14, 2012
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Stack's - August 14, 2012
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1957 J на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1957 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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