Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1957 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,675,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1957
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1957 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5585 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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