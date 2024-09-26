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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1971 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1971 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1971 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 65,622,180
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1971
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1971 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 75 EUR. Торги состоялись 14 июля 2017.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1971 J на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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