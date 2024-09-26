Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1971 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1971 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 75 EUR. Торги состоялись 14 июля 2017.
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