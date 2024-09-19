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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1962 года

Монеты для обращения (ГДР)

Аверс
Реверс
1 марка 1962 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1962 A
Средняя цена
Продажи
0 1

Монеты для обращения (ФРГ)

Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Смещение штемпеля
Средняя цена 650 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Поворот штемпеля
Средняя цена 170 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Двойная надпись на гурте
Средняя цена 750 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 марок 1951-1974 Гурт гладкий
Средняя цена 440 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
2 марки 1962 D Планк
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 марки 1962 F Планк
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1962 G Планк
Средняя цена
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 марки 1962 J Планк
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 марки 1957-1971 Планк Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 марки 1957-1971 Планк Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 марки 1957-1971 Планк Двойная надпись на гурте
Средняя цена 720 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 марки 1957-1971 Планк Гурт гладкий
Средняя цена 350 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 марки 1957-1971 Планк Малый вес
Средняя цена 160 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 марки 1957-1971 Планк Магнитная
Средняя цена 270 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 марка 1962 D
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 марка 1962 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 марка 1962 G
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 марка 1962 J
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 600 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Двойная надпись на гурте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Гурт гладкий
Средняя цена 730 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Малый вес
Средняя цена 190 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Большой диаметр
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 На кружке 5 пфеннигов
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 2 пфеннига круглый
Средняя цена 730 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 На кружке 1 пфеннига
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Малый вес
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Магнитная
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Гурт гладкий
Средняя цена 360 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Покрытие только с одной стороны
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Односторонний оттиск
Средняя цена 240 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Малый вес
Средняя цена 90 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1962 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1962 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1962 G
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1962 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950-1969 Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950-1969 Магнитная
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950-1971 Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950-1971 Поворот штемпеля
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950-1971 Без покрытия
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2
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