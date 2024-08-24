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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1962 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1962 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1962 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,297,499
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1962
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1962 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.

Сохранность
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Германия 2 пфеннига 1962 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 2 пфеннига 1962 G на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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