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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957-1971 года "Планк". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 2 марки 1957-1971 года "Планк" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957-1971 года "Планк" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957-1971
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957-1971 года "Планк". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Möller (1)
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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