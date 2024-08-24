Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957-1971 года "Планк". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1957-1971
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957-1971 года "Планк". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Möller (1)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск