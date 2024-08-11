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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1962 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1962 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1962 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000
  • Тираж PROOF 45

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1962
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1962 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10347 проданному на аукционе Rhenumis за 60 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rhenumis (1)
Германия 1 марка 1962 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1962 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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