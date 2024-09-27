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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1962 года J "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1962 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1962 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,609,262
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1962
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1962 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
Германия 2 марки 1962 J "Планк" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1962 J "Планк" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1962 J "Планк" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1962 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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