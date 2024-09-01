Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957-1971 года "Планк". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1957-1971
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (11)
Цены на аукционах
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