Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1962 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,200,000
- Тираж PROOF 40
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1962
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1962 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск