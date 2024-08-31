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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1962 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1962 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1962 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,200,000
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1962
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1962 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 марка 1962 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1962 D на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 1 марка 1962 D на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 1 марка 1962 D на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Германия 1 марка 1962 D на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1962 D на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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