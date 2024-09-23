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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957-1971 года "Планк". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1957-1971 года "Планк" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957-1971 года "Планк" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957-1971
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957-1971 года "Планк". Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 9714 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Künker (4)
  • Möller (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (6)
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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