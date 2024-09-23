Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957-1971 года "Планк". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (21) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957-1971 года "Планк". Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 9714 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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