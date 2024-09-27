Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1962 года D "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 4,104,861
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1962
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1962 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (1)
Где продать?
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