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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1962 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1962 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1962 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 1,800,316
  • Тираж PROOF 130

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1962
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1962 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2475 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 280 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Германия 2 марки 1962 G "Планк" на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1962 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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