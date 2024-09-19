Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1962 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 1,800,316
- Тираж PROOF 130
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1962
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1962 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2475 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 280 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (5)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (2)
- Künker (2)
- Meister & Sonntag (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- WAG (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 марки 1962 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск