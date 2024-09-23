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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1962 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1962 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1962 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,340,000
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1962
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1962 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2801 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 марка 1962 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 1 марка 1962 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1962 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1962 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1962 J на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 35 RUB
Германия 1 марка 1962 J на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1962 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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