Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1962 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,340,000
- Тираж PROOF 28
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1962
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1962 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2801 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 35 RUB
Где продать?
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