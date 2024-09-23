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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1962 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1962 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1962 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,460,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1962
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1962 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4438 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 430 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rhenumis (1)
Германия 1 марка 1962 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1962 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 марка 1962 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1962 G на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1962 G на аукционе Heritage - June 22, 2017
Германия 1 марка 1962 G на аукционе Heritage - June 22, 2017
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1962 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1962 G на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1962 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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