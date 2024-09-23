Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1962 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,460,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1962
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1962 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4438 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 430 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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