Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957-1971 года "Планк". Магнитная (Германия, ФРГ)
Разновидность: Магнитная
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957-1971 года "Планк". Магнитная. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 410 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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