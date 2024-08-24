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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957-1971 года "Планк". Магнитная (Германия, ФРГ)

Разновидность: Магнитная

Аверс монеты - 2 марки 1957-1971 года "Планк" Магнитная - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957-1971 года "Планк" Магнитная - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957-1971
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957-1971 года "Планк". Магнитная. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 410 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (4)
  • Katz (1)
  • Möller (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1957-1971 "Планк" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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