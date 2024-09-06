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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1949 года G "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1949 года G "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 71,000,000
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 755 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 3800 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
Германия 1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
4064 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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