Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 755 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 3800 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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