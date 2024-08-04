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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6424 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aste (3)
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Германия 50 пфеннигов 1949 J на аукционе Aste - July 2, 2023
Продавец Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J на аукционе Aste - May 7, 2023
Продавец Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J на аукционе Aste - December 12, 2022
Продавец Aste
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
18905 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
27109 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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