Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6424 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
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- Künker (1)
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
18905 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Где продать?
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