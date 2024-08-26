Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1963 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,355,000
- Тираж PROOF 28
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1963
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1963 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 14 марта 2002.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Frühwald (2)
- Künker (1)
- Russiancoin (3)
- WAG (4)
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск