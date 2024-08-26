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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1963 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1963 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1963 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,355,000
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1963
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1963 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 14 марта 2002.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1963 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1963 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1963 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1963 J на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1963 J на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 1 марка 1963 J на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1963 J на аукционе Aurea - May 23, 2019
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1963 J на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1963 J на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1963 J на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1963 J на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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