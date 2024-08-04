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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 68,040,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1970 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 440 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (2)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (1)
  • WAG (2)
Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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