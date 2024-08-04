Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Сталь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 68,040,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1970 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 440 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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