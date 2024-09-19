Памятные монеты 5 марок ФРГ - Германия
5 марок 1952Национальный музей
5 марок 1955Фридрих фон Шиллер
5 марок 1955Маркграф Баденский
5 марок 1957Йозеф фон Эйхендорф
5 марок 1964Фихте
5 марок 1966Лейбниц
5 марок 1967Гумбольдт
5 марок 1968Райффайзен
5 марок 1968Гутенберг
5 марок 1968Петтенкофер
5 марок 1969Теодор Фонтане
5 марок 1969Герард Меркатор
5 марок 1970Бетховен
5 марок 1971100 лет Германской Империи
5 марок 1971Альбрехт Дюрер
5 марок 1973Коперник
5 марок 1973Национальное собрание
5 марок 1974Основной закон
5 марок 1974Иммануил Кант
5 марок 1975Фридрих Эберт
5 марок 1975Год защиты памятников
5 марок 1975Альберт Швейцер
5 марок 1976Гриммельсгаузен
5 марок 1977Гаусс
5 марок 1977Генрих фон Клейст
5 марок 1978Штреземан
5 марок 1978Бальтазар Нейман
5 марок 1979Археологический институт
5 марок 1979Отто Ган
5 марок 1980Фогельвейде
5 марок 1980Кёльнский собор
5 марок 1981Лессинг
5 марок 1981Карл фом Штейн
5 марок 1982Экологическая конференция
5 марок 1982Гёте
5 марок 1983Карл Маркс
5 марок 1983Мартин Лютер
5 марок 1984Таможенный союз
5 марок 1984Мендельсон
5 марок 1985Год музыки
5 марок 1985Железная дорога
5 марок 1986Гейдельбергский университет
5 марок 1986Фридрих II Великий