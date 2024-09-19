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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Памятные монеты 5 марок ФРГ - Германия

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5 марок 1952

Национальный музей
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1952 D 198,760 1,240 3 15951952 D Односторонний оттиск - - 0 1
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5 марок 1955

Фридрих фон Шиллер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1955 F 198,783 1,217 4 1428
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5 марок 1955

Маркграф Баденский
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1955 G 198,000 2,000 3 14741955 G Латунь. Покрыта серебром - - 0 41955 G Латунь. Покрыта бронзой - - 0 6
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5 марок 1957

Йозеф фон Эйхендорф
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1957 J 198,000 2,000 4 13811957 J Клипа - - 0 1
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5 марок 1964

Фихте
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1964 J 495,000 5,000 2 5571964 J Поворот штемпеля - - 0 31964 J Гурт гладкий - - 1 6
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5 марок 1966

Лейбниц
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1966 D 1,925,000 75,000 2 791966 D Смещение штемпеля - - 0 41966 D Гурт гладкий - - 2 6
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5 марок 1967

Гумбольдт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1967 F 1,940,000 60,000 2 751967 F Гурт гладкий - - 0 3
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5 марок 1968

Райффайзен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1968 J 3,942,500 140,000 0 221968 J Латунь - - 0 4
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5 марок 1968

Гутенберг
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1968 G 2,930,000 100,000 0 401968 G Смещение штемпеля - - 0 21968 G Гурт гладкий - - 0 3
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5 марок 1968

Петтенкофер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1968 D 2,930,000 100,000 0 371968 D Односторонний оттиск - - 0 1
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5 марок 1969

Теодор Фонтане
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1969 G 2,900,000 170,000 0 32
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5 марок 1969

Герард Меркатор
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1969 F 4,804,000 200,000 2 671969 F Гурт EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - - 0 121969 F Смещение штемпеля - - 0 3
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5 марок 1970

Бетховен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1970 F 4,800,000 200,000 0 331970 F Гурт гладкий - - 1 7
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5 марок 1971

100 лет Германской Империи
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1971 G 4,800,000 200,000 0 221971 G Тонкий кружок - - 0 2
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5 марок 1971

Альбрехт Дюрер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1971 D 7,800,000 200,000 1 371971 D Никель - - 0 2
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5 марок 1973

Коперник
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1973 J 7,750,000 250,000 0 331973 J Золото - - 0 11973 J Двойная надпись на гурте - - 0 1
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5 марок 1973

Национальное собрание
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1973 G 7,750,000 250,000 1 37
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5 марок 1974

Основной закон
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 F 7,750,000 250,000 0 271974 F Гурт гладкий 7,750,000 250,000 0 8
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5 марок 1974

Иммануил Кант
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1974 F 7,750,000 250,000 0 30
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5 марок 1975

Фридрих Эберт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 J 7,750,000 250,000 0 361975 J Гибрид - - 0 11975 J Смещение штемпеля - - 0 1
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5 марок 1975

Год защиты памятников
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 F 7,750,000 250,000 0 271975 F Тонкий кружок - - 0 6
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5 марок 1975

Альберт Швейцер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1975 G 7,750,000 250,000 1 25
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5 марок 1976

Гриммельсгаузен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1976 D 7,750,000 250,000 0 30
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5 марок 1977

Гаусс
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 J 7,750,000 250,000 0 35
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5 марок 1977

Генрих фон Клейст
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1977 G 7,741,080 258,920 0 371977 G Малый вес - - 0 2
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5 марок 1978

Штреземан
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 D 7,740,880 259,120 0 34
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5 марок 1978

Бальтазар Нейман
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1978 F 7,740,880 259,120 1 34
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5 марок 1979

Археологический институт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 J 7,740,880 259,120 0 26
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5 марок 1979

Отто Ган
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 G 5,000,000 350,000 0 101979 G Серебро - - 0 6
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5 марок 1980

Фогельвейде
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 D 5,000,000 350,000 0 6
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5 марок 1980

Кёльнский собор
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 F 5,000,000 350,000 0 51980 F Поворот штемпеля - - 0 1
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5 марок 1981

Лессинг
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 J 6,500,000 350,000 0 101981 J Малый вес - - 0 2
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5 марок 1981

Карл фом Штейн
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1981 G 6,500,000 350,000 0 7
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5 марок 1982

Экологическая конференция
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 F 8,000,000 350,000 0 13
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5 марок 1982

Гёте
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 D 8,000,000 350,000 0 9
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5 марок 1983

Карл Маркс
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 J 8,000,000 350,000 0 9
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5 марок 1983

Мартин Лютер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1983 G 8,000,000 350,000 0 4
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5 марок 1984

Таможенный союз
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 D 8,000,000 350,000 0 4
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5 марок 1984

Мендельсон
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 J 8,000,000 350,000 0 21984 J Тонкий кружок - - 0 2
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5 марок 1985

Год музыки
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 F 8,000,000 350,000 1 31985 F Малый вес - - 0 1
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5 марок 1985

Железная дорога
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 G 8,000,000 350,000 0 1
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5 марок 1986

Гейдельбергский университет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 D 8,000,000 350,000 0 2
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5 марок 1986

Фридрих II Великий
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 F 8,000,000 350,000 1 41986 F Тонкий кружок - - 0 1
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