Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года G "Альберт Швейцер" (Германия, ФРГ)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,750,000
- Тираж PROOF 250,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Альберт Швейцер" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 31313 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 80 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2016.
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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