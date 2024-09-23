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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года G "Альберт Швейцер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1975 года G "Альберт Швейцер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года G "Альберт Швейцер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,750,000
  • Тираж PROOF 250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Альберт Швейцер" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 31313 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 80 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Darabanth (4)
  • Frühwald (2)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (10)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • Монеты и Медали (1)
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1975 G "Альберт Швейцер" на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 "Альберт Швейцер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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