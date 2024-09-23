Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт". Гибрид (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гибрид
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Фридрих Эберт" со знаком J. Гибрид. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2371 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2006.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 5 марок 1975 "Фридрих Эберт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск