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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт". Гибрид (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гибрид

Аверс монеты - 5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" Гибрид - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года J "Фридрих Эберт" Гибрид - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 9,90 гр
  • Чистого серебра (0,1989 oz) 6,1875 гр
  • Диаметр 28,54 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Фридрих Эберт" со знаком J. Гибрид. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2371 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2006.

Сохранность
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Германия 5 марок 1975 J "Фридрих Эберт" на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 "Фридрих Эберт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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