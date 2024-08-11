Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года D "Петтенкофер" (Германия, ФРГ)
Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,930,000
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1968
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Петтенкофер" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Felzmann (5)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Hermes Auctions (1)
- ibercoin (3)
- Katz (4)
- Möller (2)
- Niemczyk (1)
- Numis.be (1)
- RedSquare (2)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (7)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 марок 1968 "Петтенкофер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск