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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года D "Петтенкофер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1968 года D "Петтенкофер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1968 года D "Петтенкофер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,930,000
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Петтенкофер" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Felzmann (5)
  • Frühwald (2)
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  • Grün (1)
  • Hermes Auctions (1)
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  • Niemczyk (1)
  • Numis.be (1)
  • RedSquare (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (7)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 D "Петтенкофер" на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Петтенкофер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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